انطلاق عمليات 'أسود الجزيرة' في صحراء ثلاث محافظات وصولا للحدود السورية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، بانطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية، مبينة انها باشراف "العمليات المشتركة".
وقالت الخلية في بيان، "انطلقت، صباح اليوم الإحد، عمليات أسود الجزيرة، لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية، بإشراف قيادة العمليات المشتركة".
وأوضحت أن العمليات َستشمل "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات"، مبينة أن قيادات "عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري" اشتركوا في العملية بأحد عشر محوراً، وبإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية.
وأوضحت أن العمليات َستشمل "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات"، مبينة أن قيادات "عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري" اشتركوا في العملية بأحد عشر محوراً، وبإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية.
وأكدت خلية الاعلام الامني، أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.
ونشرت الخلية صورا اولى لانطلاق العملية
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