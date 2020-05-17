المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في بغداد والبصرة

وذكرت دائرة التوعية والاعلام البيئي، في بيان مقتضب، إن و زير الصحة والبيئة اعلن عن قرب المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في ست مناطق، خمس منها في بغداد.

واوضحت أن المناطق المشمولة بالاجلاراء في بغداد هي "مدينة الصدر، البلديات، الزعفرانية، الشعلة، الطوبجي"، مشيرا في ذات الوقت الى شمول بعض مناطق محافظة البصرة.

