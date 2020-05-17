شرطة أبوظبي تشارك بـ"الخوذة الذكية" للكشف عن المحتمل إصابتهم بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 شاركت شرطة أبوظبي بالخوذة الذكية الحرارية في حملة تبرع بالدم للكشف عن المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة.

Advertisements وتقيس الخوذة الذكية درجة حرارة عدد كبير من الأشخاص في فترة زمنية، وتبعث إنذاراً آلياً للمستخدم بشكل ذكي. ويأتي استخدام هذه التقنية المتطورة في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

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