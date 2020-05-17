اعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة الى مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، صباح اليوم الإحد 17 آيار 2020 عمليات "أسود ​الجزيرة​" لتفتيش ​صحراء​ الجزيرة شمالي محافظة ​الانبار​ وجنوبي ​محافظة نينوى​ وغربي ​محافظة صلاح الدين​ وصولا الى الحدود الدولية مع ​الجمهورية العربية السورية​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر العراق يطلق عملية عسكرية ضد داعش في المنطقة الصحراوية المجاورة للحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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