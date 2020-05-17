جامعة جونز هوبكنز: 1237 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" بأن ​الولايات المتحدة​ سجّلت 1237 وفاة جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730.

كما أشارت ​الجامعة​ التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد ​الإصابات​ في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.

وصوّت ​مجلس النواب الأميركي​ الجمعة على خطة مساعدة تاريخية بقيمة ثلاثة آلاف مليار ​دولار​ لمواجهة آثار الوباء في البلاد، لكن الرئيس ​دونالد ترامب​ أعلن أن النص الذي طرحه الديموقراطيون "ولد ميتا".