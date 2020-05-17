جامعة جونز هوبكنز: 1237 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" بأن الولايات المتحدة سجّلت 1237 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730.
كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.
وصوّت مجلس النواب الأميركي الجمعة على خطة مساعدة تاريخية بقيمة ثلاثة آلاف مليار دولار لمواجهة آثار الوباء في البلاد، لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن أن النص الذي طرحه الديموقراطيون "ولد ميتا".
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