تسجيل 583 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

سُجل 583 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد بالإضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ​ألمانيا​، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 174355.

وبينت الحصيلة أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

من جانب آخر، خرج آلاف المواطنين في مختلف أنحاء ألمانيا أمس السبت إلى الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة ​برلين​، أن السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة ، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في كل تجمع لم يتجاوز 50 شخصا ولم يتم رصد أي مخالفات.