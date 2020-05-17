شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير البرلماني حول استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر التقرير البرلماني اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ومكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي ، والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019..

ويهدف الاتفاق، حسب التقرير البرلماني، إلي تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية بإعتبارها الدولة المضيفة.

ووفقا للإتفاقية توفر جمهورية مصر العربية بإعتبارها الدولة المضيف، للمركز مباني مؤثثه علي نفقتها لاستخدامها كمقر فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة علي أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكاتب، و اتفاق الايجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق أخر ذو صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلي عدد أخر من الخدمات.

ويتمتع المركز بالشخصية القانونية ويحظي بالأهلية القانونية اللازمة لاداء مهامه وتحقيق أهدافه، خاصة في التعاقد وحيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها طبقا لقانون البلد المضيف أو أي ترتيبات تتفق عليها وفقا لاتفاق المقر، وإقامة الدعاوي القضائية والمشاركة فيها.