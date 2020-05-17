كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول 17 - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 11 الفا و 50 شخصا، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.
ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة
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