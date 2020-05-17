13 حالة جديدة بكورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل Pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، السبت، أن الإصابات الـ 13 منهم 3 مصابين حالة تقيم ببندر دسوق، وحالتين بقريتين تابعتين لمركز دسوق، وحالتين بمركز مطوبس، وحالة واحدة من الحامول، وحالتين يقيمان بمدينة كفر الشيخ أحدهما بحي ميت علوان، وحالتين يقيمان بمركز قلين، وحالتين يقيمان بمركز بيلا، وحالة واحدة بمدينة برج البرلس.

ولفت المصدر الطبي إلى أن هناك حالتين بين هؤلاء المصابين من مركز مطوبس، وقلين، سوف يجرى أخذ عينات منهما مرة أخرى لتحليلها.

وقال إنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا، وجارى تجهيزهم وتحويلهم إلى مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لاستكمال علاجهم هناك.