خروج 7 حالات من عزل بني سويف بعد تعافيهم من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن مصدر مسئول بمديرية صحة بني سويف، تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا، وخروجهم من المدينة الجامعية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، والتي جرى تخصيصها لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أنه جرى الاستعداد مسبقًا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل، لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.