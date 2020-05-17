بعد إصابة مساعد نائب محافظ القليوبية بكورونا.. تعقيم مبنى الديوان العام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية، حملة موسعة، لتطهير ديوان عام المحافظة ببنها احترازيًّا، عقب ثبوت إصابة موظف بمكتب نائبة المحافظ بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعلاج.

وتضمنت الحملة رش المكاتب والأدوار المختلفة والمكتب المشار إليها بالمطهرات والكلور، حيث أجرى فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة عمليات التعقيم عقب الإعلان عن الإصابة.

كانت التحاليل قد أثبتت إصابة "م.ح" أحد مساعدي نائبة المحافظ بفيروس كورونا المستجد، حيث عزل المريض نفسه منزليًّا منذ أسبوع عقب شعوره بأعراض المرض، وبإجراء التحاليل والمسحات تبين إصابته للمرض وخضوعه حاليًا للعلاج، فيما تقرر خضوع المخالطين له تحت الملاحظة والإجراءات الإحترازية.

فيما شددت المحافظة من الإجراءات الوقائية من خلال قياس الحرارة بالكواشف للمترددين يوميًّا على المحافظة، بجانب تشغيل بوابتي تعقيم استلمتهما المحافظة مؤخرًا من صندوق "تحيا مصر" في إطار مكافحة فيروس كورونا ومبادرة "نتشارك الأزمة هتعدي".

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