أوباما يجدد هجومه على الإدارة الأمريكية جراء أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هجومه على استجابة إدراة خلفه دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الديمقراطي السابق، في خطاب عبر الإنترنت لخريجي الجامعات، تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يذكر اسم خلفه ترامب أو أسماء مسؤولين محددين، إن "هذا الوباء مزق الستار نهائياً أكثر من أي شيء على فكرة أن الكثير من الأشخاص المسؤولين يعرفون ما يفعلونه".

وأضاف:"الكثير منهم لا يظهرون حتى أنهم مسؤولون".

ومنذ خروجه من البيت الأبيض في أوائل عام 2017، امتنع أوباما إلى حد كبير عن انتقاد إدارة ترامب، متبعا تقليدا بين الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وتعرضت التعليقات التي أدلى بها عبر مؤتمر فيديو خاص للتسريب الأسبوع الماضي، والتي وصف فيها تعامل الولايات المتحدة مع الوباء بأنه "كارثة فوضوية مطلقة".

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وفي خطابه، تناول الرئيس السابق أيضًا العنصرية في الولايات المتحدة وقضية رجل أسود بالغ من العمر 25 عامًا قُتل أثناء التريض في فبراير/شباط الماضي.

ويُتهم ترامب من قبل منتقديه بتقليله من خطر الوباء، ثم إصدار توجيهات متضاربة ومشوَّشة، راوحت بين الدعوة للحيطة والتسرّع في استئناف النشاط الاقتصادي.

سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز السبت.

وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.