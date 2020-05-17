الديمقراطيون يفتحون تحقيقا في إقالة ترامب لمفتش بالخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق أعضاء ديمقراطيّون في الكونجرس، السبت، تحقيقاً في إقالة الرئيس دونالد ترامب لمفتّشٍ في وزارة الخارجيّة كان يجري تحقيقاً داخليّاً حول وزير الخارجيّة مايك بومبيو.

وأعلن كلّ من إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس النوّاب، وبوب مينينديز العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، فتحا التحقيق في إقالة ترامب لستيف لينيك المفتّش العام لوزارة الخارجيّة.

وقال إنجل ومينينديز، في بيان، إنّهما يعترضان "بشكل مطلق على أن يتمّ إقصاء مفتّشين عامّين لأسباب سياسيّة".

وأضافا أن "لينيك كان يحقّق في شكاوى تفيد بأنّ بومبيو قد يكون استغلّ سلطات مسؤول كبير ليؤدّي مهمّاتٍ شخصيّة له ولزوجته".

ويُسافر بومبيو إلى مختلف أنحاء العالم على متن طائرة حكوميّة مع زوجته سوزان بومبيو وهو الأمر الذي يُثير الاستياء لأنها لا تتمتّع بأيّ صفة أو دور رسمي.

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وطالب المسؤولان الديمقراطيّان بأن يحتفظ كبار المسؤولين الحكوميّين بجميع الوثائق المتعلّقة بهذه الإقالة وأن يحيلوها إلى اللجان المكلّفة التحقيق بحلول 22 مايو/أيّار.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن مفتشا عاما بها يدعى ستيف لينيك، أقيل دون أن تذكر أي سبب.

وقال ناطق باسم الوزارة، إن ستيفن أكارد، والذي كان مساعدا سابقا لنائب الرئيس مايك بنس، عين مفتشا عاما جديدا.

ويتولى أكارد منذ العام الماضي إدارة البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية، التي تهتم بالعلاقات مع الدبلوماسيين الموجودين في الولايات المتحدة.