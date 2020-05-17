بلدية السعيدة: تسجيل حالة كورونا مثبته في البلدة وحجر منزلي للمخالطين

أعلنت خلية ​الأزمة​ في بلدية السعيدة في تقريرها حول ​الإصابات​ بفايروس ​كورونا​ للفترة الممتدة من ​الساعة​ 8 مساء 16/05/2020 إلى الساعة 8 مساء 1/05/2020، "أنه تم تسجيل حاله مثبته مخبريا، وتم إجراء عملية إستقصاء كاملة حول المحتكين بالحالتين المثبتتين".

وأشار التقرير الى أن خلية الأزمة واللجنة الطبية في ​البلدية​ ستجريان بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ فحوصات مخبرية للمحتكين المباشرين، وقسم من المحتكين غير المباشرين،

وأكدت اللجنة "أنها وضعت المخالطين (البالغ عددهم شخصان) في ​الحجر المنزلي​، وتتم متابعتهم ومواصلة عملية الإستقصاء عن ​حالات​ مخالطة أخرى"، وتمنت اللجنة من "أهالي السعيدة بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".