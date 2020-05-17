أعلنت خلية الأزمة في بلدية السعيدة في تقريرها حول الإصابات بفايروس كورونا للفترة الممتدة من الساعة 8 مساء 16/05/2020 إلى الساعة 8 مساء 1/05/2020، "أنه تم تسجيل حاله مثبته مخبريا، وتم إجراء عملية إستقصاء كاملة حول المحتكين بالحالتين المثبتتين".
وأشار التقرير الى أن خلية الأزمة واللجنة الطبية في البلدية ستجريان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة فحوصات مخبرية للمحتكين المباشرين، وقسم من المحتكين غير المباشرين،
وأكدت اللجنة "أنها وضعت المخالطين (البالغ عددهم شخصان) في الحجر المنزلي، وتتم متابعتهم ومواصلة عملية الإستقصاء عن حالات مخالطة أخرى"، وتمنت اللجنة من "أهالي السعيدة بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية السعيدة: تسجيل حالة كورونا مثبته في البلدة وحجر منزلي للمخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.