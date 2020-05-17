شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي مبادرة "الهاكاثون المصرى الافتراضي" ودروها في مكافحة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 / 2021، و المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خطة الطواريء لأكاديمية البحث العلمى فى مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتي ترتكز على جميع المنصات والتحالفات والمبادرات لإيجاد حلول تطبيقة مبتكرة وسريعة للتعامل مع الأزمة، مع حشد مجتمع البحث العلمى المصرى والمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم حلول بصورة عاجلة.

وأشارت الخطة إلي أنه تم إطلاق مبادرة تسمي "الهاكاثون المصرى الافتراضى"، كأحد آليات الخطة التي وضعتها اكاديمية البحث العلمي لمواجهة كورونا.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمواجهة كورونا في ضوء خطة التنمية..

1- هي مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا فى مواجهة وباء فيروس كورونا والمساعدة فى الحد من انتشار الفيروس فى مصر وإيجاد الحلول التكنولوجيا اللازمة للتعامل مع الاخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس وذلك بالشراكة مع وزارات : الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، الصحة والسكان، الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مؤسسات المجتمع المدني.

Advertisements

2- الهاكاثون المصري الافتراضي الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب المصري الخبراء وغيرهم لايجاد حلول تكنولوجية ذكية.

3- يقدم الهاكاثون جميع أنواع الدعم الفني والتفني والمادي للأفكار الفائزة.

4- تم تلقي أكثر من 120 فكرة ومشروعاً في النسخة الأولي من كافة المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العلمية والمبادرة في تطبيقها وتنفيذه ومد المجتمع بها في أسرع وقت.

5- يقدم الهاكاثون الدعم الكامل في كل صوره حيث يتم تقديم دعم فني بأفضل الخبراء المتخصصين في كافة المجالات العلمية والدعم التفني بأكثر من 20 معملاً تكنولوجيا متخصصا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الافكار وتطبيقها والدعم المالي اللازم للتنفيذ والجوائر العينية.