شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخصصات سداد أقساط وفوائد القروض المستهدفة بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، جملة مخصصات سداد أقساط القروض وفوائد القروض المستهدفة بالعام المالى الجديد، والتى تقدر بقيمة 555 مليارا و569 مليون أقساط و566 مليار فوائد.

ونرصد تفاصيل هذه المخصصات :

555 -مليارا و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليارا و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.

- بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليارا و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليارا و876 مليون جنيه.

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- منها 344 مليارا و803 مليون جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليارا و488 مليون جنيه لسداد القروض.

- فيما بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليارا و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليارا و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.

- كما بلغت جملة فوائد الدين بمشروع الموازنة العامة 566 مليار جنيه، لتحقق الانخفاض الأول لها منذ 4 سنوات، حيث شهدت انخفاضا قدره 3 مليارات و135 مليون جنيه.

- بلغت الفوائد الخارجية 48 مليارا و771 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و67 مليون جنيه.

- بلغت الفوائد المحلية 517 مليارا و229 مليون جنيه، حيث شهدت انخفاضا قدره 7 مليارات و202 مليون جنيه، ويأتى ذلك نتيجة خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.