8.89 مليار جنيه زيادة في استثمارات هيئة مياه الشرب والصرف.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة خلال إجتماعاتها الأسبوع الماضي علي مشروع موازنة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2020 /2021، وقدرت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ19 مليار و102 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 10 مليار و209 مليون جنيه العام الجارى، بزيادة قدرها 8 مليار و893 مليون جنيه، الأمر الذي ينعكس في صورة مشروعات بالقطاع. وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي : 1- بلغ إجمالي الموازنة للعام الجديد 19 مليار و871 مليون جنية العام الجديد 2020 /2021 مقابل 10 مليار و813 مليون جنية العام الجارى 2020/20219 بزيادة قدرها 9 مليار و58 مليون جنية. 2- قدرت الأجور وتعويضات العاملين بـ141 مليون و18 ألف جنيه العام الجديد 2020 /2021 مقابل 131 مليون و382 ألف جنية العام الجارى . 3- قدرت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ17 مليون و100 ألف العام الجديد 2020 /2021 مقابل 16 مليون و900 ألف جنية. Advertisements 4- قدرت الفوائد بـ263 مليون جنية و562 ألف جنية العام الجديد 2020 /2021 مقابل 164 مليون و350 ألف العام الجارى 2020 / 20219. 5- قدرت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بـ2 مليون و60 ألف العام الجديد مقابل 220 ألف جنية العام الجارى. 6- قدرت المصروفات الأخري بـ300 ألف جنية العام الجديد مقابل ذات المخصصات العام الجارى. 7- قدرت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ19 مليار و102 مليون جنية العام المالي الجديد مقابل 10 مليار و209 مليون جنية العام الجارى، بزيادة قدرها 8 مليار و893 مليون جنية. 8- بلغت جملة الإيرادات 3 مليار و16 مليون جنية العام المالي الجديد مقابل 199 مليون و100 ألف العام المالي الجارى.

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