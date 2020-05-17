اليوم.. رحلتان استثنائيتان لإعادة عالقين من السعودية لمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تسيّر وزارة الطيران المدني اليوم الأحد، رحلتين استثنائيتين إلى السعودية لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.
قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير رحلتين تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهتين إلي جدة والرياض لإعادة المصريين العالقين هناك إلى مطار برج العرب الدولي، يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
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