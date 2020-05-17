التحريات تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على مواطن أمام عائلته بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "أمناء شرطة قسم إمبابة يتعدون على مواطن أمام عائلته".

تبين بالفحص أنه أثناء مرور دورية أمنية بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، تمكنت من ضبط عاطل سبق اتهامه في 9 قضايا اتجار في المخدرات، وبحوزته مواد مخدرة متنوعة ومبلغ مالي بقصد الاتجار.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول الهرب وإثارة الادأهالي بمنطقة سكنه، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف واصطحابه لقسم الشرطة.