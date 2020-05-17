مصدر أمني ينفي إصابة عدد من المحتجزين في قسم مدينة نصر بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:
نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس كورونا.
وأكد المصدر، اليوم الأحد، عدم صحة ما تردد فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.
وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار نهج تلك القوى الإثارية ومحاولتها لترويج الشائعات لإثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
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