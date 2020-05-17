أوباما ينتقد استجابة بلاده لفيروس كورونا في توبيخ علني نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يوم السبت المسؤولين في بلاده الذين يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا في توبيخ علني نادر للإدارة الحالية.

وقال الرئيس الديمقراطي السابق في خطاب عبر الإنترنت لخريجي الجامعات دون أن يذكر اسم خلفه دونالد ترامب أو ذكر مسؤولين محددين: "أكثر من أي شيء، هذا الوباء مزق الستار نهائياً على فكرة أن الكثير من الأشخاص المسؤولين يعرفون ما يفعلونه".

وأضاف أوباما خلال الخطاب، الذي توج حدثًا استمر ساعتين لكليات وجامعات ذوي البشرة السوداء تاريخياً، والذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي:"الكثير منهم لا يظهرون حتى أنهم مسؤولون".

ومنذ خروجه من البيت الأبيض في أوائل عام 2017، امتنع أوباما إلى حد كبير عن انتقاد إدارة ترامب، متبعا تقليدا بين الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وتعرضت التعليقات التي أدلى بها عبر مؤتمر فيديو خاص للتسريب الأسبوع الماضي، والتي وصف فيها تعامل الولايات المتحدة مع الوباء بأنه "كارثة فوضوية مطلقة".

وفي خطابه، تناول الرئيس السابق أيضًا العنصرية في الولايات المتحدة وقضية رجل أسود بالغ من العمر 25 عامًا قُتل أثناء التريض في فبراير الماضي.