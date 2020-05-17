رغم التحذيرات.. بدء الموجة الثانية من تفشي كورونا في إيران

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وقالت مديرة مكافحة الأمراض في محافظة كرمنشاه الواقعة غربي إيران، الدكتورة سارى شاه آبادي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”: “تشير الأدلة إلى أن الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا بدأت في البلاد”.

وحذرت شاه آبادي من الموجة الثانية لفيروس كورونا: “لقد سئم الكثير من الناس من الرعاية الصحية، لكنهم بحاجة إلى معرفة أنها ستستمر حتى نهاية كورونا”، مبينة أن “هذا الوضع يتطلب من الناس الاهتمام أكثر بالصحة والحماية من الفيروس”.

وأضافت: “بعد ثلاثة أشهر من تفشي فيروس كورونا، تم إبلاغ جميع الناس بمخاطر هذا المرض، لكننا ما زلنا نشهد إهمالاً من جانب الكثير من الناس”.

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وتابعت المسؤولة الإيرانية: “على الناس أن يعرفوا أنه كلما زاد عدد المصابين، فإن معدل الوفيات بسبب هذا المرض سوف يزداد، وعلى الجميع اتباع النصائح الصحية لحماية حياتهم وصحة أحبائهم”.

وأشارت إلى أنه “يتم التركيز الآن بشكل خاص على فحص حالة المرضى الذين يعانون من أمراض كامنة والنساء الحوامل، ويتم فحص هؤلاء الأشخاص مرة واحدة تقريبا في الأسبوع”.

وظهر فيروس كورونا في 19 من فبراير/شباط الماضي بمحافظة قم وسط إيران وجرى تسجيل أول حالتي وفاة بالمحافظة وبعد ذلك تفشى المرض في عموم البلاد، وبلغ معدل المصابين حتى اليوم السبت، 118 ألفا و392 بينما بلغ إجمالي الوفيات 6937.

وتوفي 107 أشخاص من الطواقم الطبية في إيران، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بحسب ما أعلن مسؤول الشؤون البرلمانية في منظمة “النظام الطبي” الإيرانية، مسعود حبيبي.