الإمارات.. 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 04:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 04:17 صباحاً - مشاركة

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كما أعلنت االدولة عن ارتفاع حالات الشفاء إلى 7,931 بعد تسجيل 603 حالات جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية.

وكشفت السلطات وفاة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة، نتيجة مضاعفات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات 214 شخصاً.

في السياق أيضا، وجّهت الإمارات بضرورة تجنب الزيارات وإقامة الولائم مع اقتراب عيد الفطر، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

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إلى ذلك أكدت السلطات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً متقدماً بين دول المنطقة والعالم الأفضل في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19»، الذي أودى بآلاف الأرواح وتخطى عدد المصابين بالفيروس حاجز 3 مليون مؤخراً.

ورتب مركز أبحاث بريطاني أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع الفيروس.

وكشف التصنيف، الذي أصدره مركز الأبحاث البريطاني (Deep Knowledge Group (DKG، عن احتلال الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ 18 عالميا، تليها الكويت حيث احتلت المرتبة الثانية عربياً والـ 24 عالمياً بين الدول الأكثر كفاءة في تحقيق الأمن الصحي خلال الجائحة.