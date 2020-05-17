نيويورك تكشف سبب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو، السبت، أن حالات كوفيد-19 الجديدة المؤكدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو التريض، أو لقاء آخرين وليس من بين العاملين الأساسيين.
وقال في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس كورونا “هذا الشخص أصيب وذهب إلى المستشفى، أو أصيب وذهب إلى البيت، وأصاب الآخرين الموجودين في البيت”.
وأظهرت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة في مختلف أنحائها تتراوح بين 2100 و2500 يوميا.
وقال كومو إنه تصور في الأسبوع الماضي أن الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم ضرورة النزول للعمل هم مصدر الحالات الجديدة.
وأضاف “ثبت أن هذا خاطئ تماما”، وأضاف “معدل الإصابة بين العاملين الأساسيين أقل من الجمهور العام، وتلك الحالات الجديدة مصدرها في الغالب أشخاص لا يعملون”.
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