شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء الأمريكية” تجيز أداة فحص منزلي جديدة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:13 صباحًا, 17 مايو 2020 م المناطق - الرياض أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم إذناً باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص فيروس كورونا.

ويخصّ الإذن الصادر اليوم أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف يمكن تحليلها بطرق مختلفة. ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء الأمريكية” تجيز أداة فحص منزلي جديدة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.