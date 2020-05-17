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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكاظمي يخيب العراقيين بارتدائه بدلة الحشد الشعبي الإرهابي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
في خطوة وصفها عراقيون بالمخيبة للآمال ارتدى رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، بدلة ملشيا الحشد الشعبي الإرهابي تأييدا لما قام به من قتل وتهجير للشعب العراقي.
وأظهرت بعض الصور خلال زيارته لمقر المليشيا الإرهابيه في بغداد وهو ينزع زيه المدني ويرتدي بدلاً عنه زي الحشد الشعبي الإرهابي.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس حكومة عراقية بزي الحشد الشعبي الإرهابي، ولم يرتده من قبله رئيسا الوزراء السابقان، حيدر العبادي وعادل عبد المهدي.
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