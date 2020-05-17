شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: نواجه مخاطرة «محسوبة» بتقليص تدابير العزل والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف كونتي في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الاجراءات التي اتخذتها روما لاستئناف معظم الأنشطة الاقتصادية ورفع القيود على تنقل الناس: "نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائي قد يرتفع مرة أخرى".
ومع السماح للمتاجر بفتح أبوابها ابتداء من يوم الاثنين قال كونتي إنه سيتم السماح بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من الثالث من يونيو دون أن يقضي من يدخلون إيطاليا فترة في الحجر الصحي.
وسيتم السماح باستئناف النشاط في صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية في 25 مايو في حين سيتم السماح بإعادة فتح المسارح ودور السينما ابتداء من 15 يونيو.
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