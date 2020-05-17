شكرا لقرائتكم خبر عن الغنوشي تحت تهديد سحب الثقة بعد اتهامه بالتخابر والان نبدء بالتفاصيل

دخل الاعتصام المفتوح لأعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، أمس السبت، اليوم الثالث على التوالي في مقر البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

وقالت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى: الاعتصام سيتواصل لأسبوع أو شهر أو سنة أو حتى 5 سنوات، وسنبقى في اعتصام وسنواصل التفاعل مع الرأي العام الوطني والدولي في إطار القانون. مؤكدة أنها ستقاطع أعمال مكتب البرلمان الذي وصفت أشغاله بالمسرحية.

وأضافت: لن يتم حل الاعتصام لأي سبب كان إلا في صورة تنفيذ مطالب الحزب المتمثلة في طرح مساءلة راشد الغنوشي للتصويت في جلسة عامة.

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واتهم الحزب الدستوري المعارض، رئيس البرلمان الذي يرأس حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصلحة البلاد لخدمة أجندات تركية لإثارة فتيل الحرب في ليبيا ودعم الميليشيات الإرهابية بها.

ودعا الحزب الدستوري الحر، الكتل المعارضة إلى التوقيع على عريضة برلمانية لإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس لا ينتمي إلى التنظيم الإخواني، ووصفت الغنوشي بأنه خطر على الأمن القومي التونسي، وسحب الثقة منه واجب وطني، وشددت المعارضة عبير موسي على ضرورة مواجهة الأجندات المشبوهة للإخوان والتصدي لأخونة مؤسسات تونس.

وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر على «فيسبوك» نددت عبير موسى بزيارات الغنوشي المتكررة إلى تركيا، واتهمته بخرق قانون مجلس النواب وهو ما يستوجب مساءلته والمطالبة بسحب الثقة منه.