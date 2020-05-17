شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان وجورجيا.. تناقض في النظرة للتحولات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

تساءل موقع «مودرن دبلوماسي» عما إذا كانت التحولات التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا ستؤدي بجورجيا إلى تغيير اتجاهها السياسي والعسكري.

وبحسب مقال لـ «عاصم سليمانوف»، بات من الواضح للجميع أنه يتعين على النخبة العالمية أن تتعامل مع عدد كبير من التحديات.

ولفت الكاتب إلى أن دول منطقة جنوب القوقاز ليست بعيدة عن تلك التحولات العالمية الجارية، مضيفًا: «مع مرور الوقت، أصبح المواطنون العقلانيون في جورجيا وأرمينيا وأذربيجان أكثر وعيًا بالحاجة إلى إقامة حوار مفتوح وصادق بين البلدان».

ومضى يقول: «بالطبع، في المستقبل القريب من غير المرجح أن تصبح أرمينيا وأذربيجان شريكتين متحالفتين. لكن إمكانية تعزيز التفاعل بين أذربيجان وجورجيا أعلى بكثير، خاصة عندما تنوي باكو المساهمة في توطيد المجتمع الدولي».

وعقد الكاتب مقارنة بين تأثير الوباء على طريقة التفكير في كل من أذربيجان وجورجيا، موضحًا أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كان أكثر مغامرة وأكثر قدرة على فهم طبيعة التحولات بعكس الحكومة في تبليسي التي لا تزال أسيرة الماضي.

وتابع: «قال الرئيس علييف في افتتاح قمة حركة عدم الانحياز: لا يمكننا هزيمة كورونا إلا من خلال الدعم المتبادل والجهود المشتركة وتجنب العزلة الذاتية».

ومضى الكاتب بقوله: «توحد هذه الحركة 120 دولة من دول العالم النامي حول مبادئ عدم المشاركة في الكتل العسكرية، وهي ثاني أكبر مؤسسة دولية بعد الأمم المتحدة»، لافتًا إلى أن جورجيا لا تزال بمعزل عن حركة عدم الانحياز سريعة النمو.

وأردف بقوله: «بينما يكافح العالم مع جائحة كورونا، فإن التخلي عن جميع الحدود السياسية والأيديولوجيات والأفكار لصالح القيم العالمية بات ضرورة».

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وأضاف: «تعد هذه الحركة في المستقبل القريب واحدة من أكثر المنصات فعالية لتبادل الآراء والتضامن والتعاون العالمي. بالنظر إلى إمكانات الموارد القوية للقارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تحصل حركة عدم الانحياز على فرصة تاريخية للتحول إلى نموذج أولي لرابطة دولية مؤثرة».

وأردف يقول: «لذلك، فإن دور رئيس أذربيجان إلهام علييف في الساحة العالمية مستمر في النمو، وأذربيجان تصبح مديرة للعلاقات والمشاريع والمبادرات بين المناطق وبين الدول».

ومضى يقول: «في غضون ذلك، تعيش الحكومة الجورجية في الماضي وتأمل في الانضمام إلى الناتو. ويشارك ممثلون من وزارة الدفاع وقوات الدفاع في النقاش عبر الفيديو مع ممثلي اللجنة العسكرية للتحالف. كما أن مركز قيادة الناتو قيد الإنشاء في إحدى ضواحي تبليسي. ويذهب أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي الجورجي للدفاع. كلما طلبت الولايات المتحدة أو الناتو الدعم، تستجيب الحكومة بسهولة لهذا الطلب».

وتابع بقوله: منذ 16 عامًا، كانت القوات الجورجية في أفغانستان، وكان آخر دور لها في أوائل فبراير 2020. وفي الوقت نفسه يخدم 870 جنديًا في قاعدة باغرام، في كابول ومزار الشريف.

وأضاف: على عكس الناتو، فإن المبدأ الأساسي لحركة عدم الانحياز هو الاعتراف بالمساواة غير المشروطة لجميع دول العالم وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية. في هذه الحركة، يعرفون أن سكان العالم قادرون على تحمّل التهديدات العالمية فقط من خلال الجهود المشتركة ولا يريدون إضاعة الوقت في قرع طبول الحرب.

وتابع يقول: حتى الآن، فإن الحكومة الجورجية ليست مستعدة أخلاقيًا للاعتراف بأن هذا المبدأ هو المستقبل وأنه سرعان ما أصبح هو الحاضر. أصبحت إستراتيجية الكتلة العسكرية للناتو بالية، وخطوات تطورها متخلفة عن تغيّر الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية.

ومضى يقول: على عكس الرئيس الحازم والمغامر لأذربيجان إلهام علييف، فإن القيادة الجورجية، للأسف، ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ إجراءات وتعمل فقط على وضع خطة لمكافحة الأزمة.

وأضاف: «أيضًا لا توجد معلومات حول الإجراءات المشتركة بين تبليسي وباكو للتغلب على أزمة الوباء. الحدود مغلقة. ولا يجري عقد مؤتمرات الفيديو حول هذا التنسيق. وبالتالي، لسوء الحظ، فإن قصة التحول العميق لم تصل بعد إلى جورجيا».