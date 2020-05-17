الجيش الليبي يستهدف نقطة رصد لمليشيات تركيا بطرابلس

الخليج 365 - طرابلسالأحد 2020/5/17 03:16 ص بتوقيت أبوظبي
استهدفت وحدات المدفعية بالجيش الليبي، في ساعات متأخرة من ليل السبت، نقطة رصد لمليشيات تركيا بمقر الأرصاد في محور الكريمية غربي طرابلس.
وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن مدفعية الجيش استهدفت مخازن الذخيرة في"غابة النصر" بوسط العاصمة طرابلس، ما تسبب في تدمير أسلحة نوعية للمليشيات.
ولفت إلى أن قوات الجيش قصفت إحدى المزارع التي تتخذها المليشيات كنقطة إمداد ما نتج عنه تدمير أسلحة مضادة للدروع، تركية الصنع.
ووجهت مدفعية الجيش الليبي ضربات قاسية للمليشيات التركية على خطوط التماس في طرابلس، حيت دمرت الأسبوع الماضي مخزن دخيرة بمعسكر 77 بباب بن غشير.
كذلك استهدفت مدفعة الجيش الليبي منصات الدفاع الجوي التركية التي نشرت في قاعدة معيتيقة مطلع الأسبوع الماضي.
و يواجه الجيش الليبي منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي مجموعات إرهابية مدعومة من تركيا بالسلاح والمرتزقة لغرض تحرير العاصمة طرابلس من قبض هؤلاء الإرهابيين.
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