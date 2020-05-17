مقتل 13 حوثيا في هجمات فاشلة بتعز والبيضاء

قتل 13 عنصرا حوثيا، ليل السبت، خلال خروقات جديدة للمليشيا الانقلابية لقرار وقف إطلاق النار، ومحاولة تنفيذ هجمات فاشلة، بمحافظتي تعز والبيضاء.

وقال مصدر عسكري لـ"الخليج 365"، إن المليشيا الانقلابية، شنت محاولة تسلل على مواقع الجيش الوطني في "جبل هان" و"مدارات" غربي تعز، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف,

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط المحاولة الحوثية، وتكبيدها 9 قتلى و10 جرحى، فضلا عن تدمير آليات عسكرية.

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وحسب المصدر، فقد استطاعت قوات الجيش الوطني، من تأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غربي تعز، والتي كانت تنطلق منها الهجمات الحوثية.

وفي محافظة البيضاء، أفشلت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل حوثية على جبهة "قانية"، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وجرح آخرين.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من إعطاب مدرعتين لمليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهة.

وتأتي الخسائر في صفوف الانقلابيين ، رغم التزام الجيش اليمني، بوقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية في التاسع من أبريل الماضي وتم تمديده حتى 23 مايو/أيار الجاري، استجابة للدعوات الأممية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لإحصائيات الحكومة اليمنية والتحالف العربي، فقد بلغت الخروقات الحوثية خلال ذات الفترة، أكثر من 3400 خرق، شملت استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

