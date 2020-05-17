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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تجرى فحوصات عشوائية على 180 شخصاً يومياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، مساء اليوم السبت، اختيار عينات عشوائية من أفراد المجتمع في محافظات الكويت الست؛ لعمل فحوصات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت (الصحة) الكويتية- في بيان صحفي - أنه سيتم اختيار العينة العشوائية اليومية، بطريقة تتناسب مع التوزيع السكاني، بواقع 180 فرداً يومياً.
وأضافت أنه يتم تحديد العينة المطلوبة بناء على عدد من المعايير، منها الا يقل العمر عن 18 عاما، ولا يزيد 70 عاما، إضافة إلى أن عدد الذكور يكون مساوياً للإناث، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للفرد المختار للفحص العشوائي، تحدد له تاريخ ووقت ومكان الفحص، وإجراءات الحصول على التصريح للخروج أثناء الحظر التجول الشامل.
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