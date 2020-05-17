شكرا لقرائتكم 796 إصابة جديدة.. الإمارات: لا تتهاونوا في العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الإمارات، السبت، إجراءها 35,735 فحصاً كشفت فيه عن 796 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حالياً، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22,627 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت االدولة عن ارتفاع حالات الشفاء إلى 7,931 بعد تسجيل 603 حالات جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية.
وكشفت السلطات وفاة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة، نتيجة مضاعفات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات 214 شخصاً.
في السياق أيضا، وجّهت الإمارات بضرورة تجنب الزيارات وإقامة الولائم مع اقتراب عيد الفطر، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.
إلى ذلك أكدت السلطات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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