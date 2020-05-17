شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزياتى يطالب رفع كفاءة مستشفى 23 يوليو بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مستشفى صدر 23 يوليو، وقرار تحويلها لمستشفى عزل، فى الوقت الذى تفتقد المستشفى المقومات التى تجعلها مؤهلة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، حيث تعانى من عجز شديد فى الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما أن البنية التحتية للمستشفى غير مؤهلة أيضا للعزل، فى الوقت الذى تستقبل حالات إصابة بفيروس كورونا من مختلف المناطق المجاورة مما يعنى أنها بمثابة مركز وضرورة أن تكون متمتعة بكافة الأجهزة والمعدات حتى تكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة.

وطالب عضو مجلس النواب، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة توفير كافة المستلزمات وإعادة تأهيلها بشكل يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لها، على أن يتم تشكيل لجنة للوقوف على طبيعة المستشفى والأوضاع بها والاحتياجات ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، خاصة وأن الصرف الصحى بالمستشفى فى حاجة ماسة لإعادة نظر.

وأضاف عضو البرلمان، إلى أن مستشفى العزل من المفترض انها تكون مهيأة للقيام بهذا الدور، وبها جميع وسائل الأمان والحماية، وأن يكون هناك اعتمادات مالية مخصصة تحسبا للطوارئ، وعدم تحويل مستشفى غير مؤهل للعزل، مما يهدد بتفشي الفيروس فى المكان المحيط، فى ظل افتقار المكان المخصص للعزل لعوامل الأمان.

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واستطرد عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة منذ بداية الأزمة وما يحدث على أرض الواقع من بعض الممارسات من الممكن أن يتسبب فى إهدار هذه الجهود جميعها، ولهذا لابد من دراسة اى مستشفى يُراد تحويلها لعزل لتكون إضافة حقيقية للمنظومة الصحية وليست عبئا عليها.