السديس يُطلق مبادرة لتطهير وتعقيم الحرمين

قامت الرئاسة العامة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف على تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .



وعملت رئاسة شؤون الحرمين مع الهيئة العامة على تنفيذ مبادرة ( تعقيم وتعظيم )، ومبادرة ( مبادرةاحتراز واعتزاز

)،ومبادرة ( مبادرة تطهير وتدبير )، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لرفع كفاءة البيئة الصحية داخل المسجد الحرام .



وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري أنه تم العمل

على تنفيذ المبادرات الثلاث لما فيها من الأجر العظيم، والأثر الكبير، لدى نفوس العاملين في المسجد الحرام وقاصديه للحفاظ على سلامتهم والحرص على أن يكون المسجد الحرام خاليا من الأوبئة والأمراض .كما أكد على الدور الفعال التي قامت به الهيئة العامة للأوقاف في تنفيذ المبادرات، وأن هذا غير مستغرب على الهيئة التي تسعى على الدوام في تلبية متطلبات الرئاسة لخدمة المسجد الحرام والمسحد النبوي وتقديم الخدمات لقاصديهما .