مشرعون أمريكيون يفتحون تحقيقًا جديدًا مع ترامب

فتح مشرعان أمريكيان بارزان، اليوم السبت، تحقيقا بحق رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بسبب إقالته المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيفن لينيك ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، عن رفضهما إعفاء لينيك من منصبه، واعتبرا أنترامب "اتخذ إجراء غير مسبوق"، وأفادا بفتح تحقيق مشترك في هذه القضية.
وفي رسالة مشتركة للبيت الأبيض، أشار إنجل ومينينديز إلى أن إجراء ترامب يأتي في الوقت الذي كان فيه لينيك يجري تحقيقا بحق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
وأعرب كلا المشرعين عن قلقهما من التقارير الإعلامية التي قالت إن ترامب أقال المفتش العام لوزارة الخارجية بطلب شخصي من بومبيو.
وطلبا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب المفتش العام الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بإنهاء عمل لينيك وتسليمها للكونجرس بحلول 22 مايو.
وأبلغ ترامب، مساء أمس الجمعة، الكونغرس بقراره إقالة لينيك من منصب المفتش العام لوزارة الخارجية، في إجراء أثار موجة انتقادات من قبل المشرعين الديمقراطيين الذين يهيمنون على مجلس النواب.
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