دراسة: الفقراء والمهمشون أكثر إصابة بفيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة، يوم السبت، أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا في بريطانيا هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بفيروس كوفيد-19 مقارنة بمن يعيشون في الأحياء الأغنى ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

واطلعت دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد على أكثر من 3600 نتيجة اختبار لكوفيد-19 من البرامج الوطنية، ووجدت أن الحرمان والعمر وأمراض الكبد المزمنة زادت جميعها من احتمال تسجيل نتيجة إيجابية للاختبار.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 660 شخصا يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا، 29.5 في المئة منهم ثبتت إصابتهم، مقارنة بـ 7.7 في المئة فقط ممن يعيشون في مناطق أغنى.

وخلصت إلى أنّ الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين

40 و 64 عاما هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة، حيث أصيب 18.5 في المئة من تلك الفئة العمرية مقارنةً بـ 4.6 في المئة فقط ممن تقل أعمارهم عن 17 عاما.

وبلغت نسبة الرجال 18.4 بالمئة مقابل 13.3 بالمئة للنساء، بحسب ما نقلت رويترز.

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ويعد الأشخاص من العرق الأسود أكثر عرضة بأربع مرات لتسجيل نتيجة إيجابية في الاختبار مقارنة بالعرق الأبيض، اي 62.1 بالمئة مقابل 15.5 بالمئة.

لكن المشرفين على الدراسة لاحظوا أن مجموعة السود الذين شملتهم كانت صغيرة، بحيث لم يتجاوزوا

58 شخصا.

وقال غاياتري أمير ثالينغام، المسؤول في الصحة العامة في بريطانيا والمشارك في إعداد الدراسة المطبوعة في مجلة لانسيت "مع كل يوم يمر تكبر معرفتنا بكوفيد -19".

وتابع "يعد هذا التحليل لنتائج الرعاية الأولية للأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، مساهمة مهمة في فهمنا الأوسع لكيفية تأثير كوفيد-19 على الأشخاص من مختلف المجموعات الديموغرافية".

وأظهرت النتائج أن المدخنين كانوا أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المدخنين، 11.4 بالمئة مقابل 17.9 بالمئة.

ولكن هذا لا يعني أن التدخين يحمي الفرد من كوفيد-19. والسبب الأبرز ان المدخنين أكثر عرضة للسعال، وهو أحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الباحثة في جامعة برمنجهام راشيل غوردن التي لم تشارك في الدراسة "ما هو واضح بشكل أساسي أنه بغض النظر عن عوامل الخطر المحددة، فإن جائحة كوفيد-19 تفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي".