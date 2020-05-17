العراق.. غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامات والقفازات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (نحو 42 دولاراً) على السائقين والمدنيين ممن لا يرتدون الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.



وقال مديرية المرور العامة (تتبع وزارة الداخلية)، في بيان مساء السبت، إن "خلية الأزمة الحكومية المكلفة بمكافحة كورونا وجهت بفرض غرامة 50 ألف دينار عراقي على سائقي المركبات الخاصة والعامة والركاب ممن لا يرتدون الكمامات والقفازات".



وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في عموم العراق، حتى مساء السبت، 3301 إصابة، بينها 121 حالة وفاة، و 2133 حالة شفاء. المصدر: الأناضول



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