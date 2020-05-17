الجيش العراقي ينفذ عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش

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ونفذت فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى، عملية عسكرية جنوبي بهرز، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والمدفعية وأمرية الهندسة وطبابة الفرقة والاتصالات وقوة من شرطة ديالى.
وجاءت العملية العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير قدراتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في جنوبي بهر، حسب ما جاء في بيان الإعلام الأمني.
كما تم تفتيش قرى خليل الحسناوي والبيجات وتل أسمر وأم الكطن وعدة قرى أخرى، نتج عنها تدمير وكرين لعناصر داعش.
ووجدت القوات العراقية داخل الوكرين عبوات معدة للتفجير على شكل جليكان، و3 قنابر هاون، و3 ومقذوف، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة الجهد الهندسي.
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