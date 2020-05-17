إيطاليا .. خطوة جديدة نحو احتواء فيروس كورونا

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة السبت، مقابل 242 وفاة الجمعة، في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة السبت، مقابل 789 الجمعة.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير، وصل إلى 31763 شخصا، وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 224760 ، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة واسبانيا وبريطانيا وروسيا.

إيطاليا تسمح بـ”المحظور”

وافقت الحكومة الإيطالية، السبت، على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الحماية المدنية أن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا انخفضت إلى 242، الجمعة، مقابل 262 أمس، فيما انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 789 نزولا من 992 أمس.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي الوفيات منذ ظهور المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد يوم 21 فبراير وصل الآن إلى 31610، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.