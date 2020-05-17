كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كينيا تقرر غلق الحدود مع تنزانيا والصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس كينيا أوهورو كينياتا، اليوم السبت، قرارا بوقف التنقلات بين بلاده وتنزانيا والصومال المجاورتين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستثنى الرئيس من ذلك شاحنات النقل، لكنه قال إن السائقين سيخضعون لفحص كورونا.

وقال الرئيس في خطاب بثه التلفزيون: "سيتم وقف حركة الأفراد والمركبات الناقلة للركاب من وإلى الأراضي الكينية عبر الحدود الدولية بين كينيا وتنزانيا"، مضيفا أن الإجراءات ذاتها ستطبق على الحدود مع الصومال.

ومددت كينيا أيضا حظر التجوال الممتد من الغروب وحتى الخليج 365 لمدة 21 يوما ومنع الدخول والخروج من المناطق المتضررة بشدة من الوباء.

وسجلت كينيا 830 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و50 وفاة.