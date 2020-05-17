كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليبيا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 65 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ليبيا، مساء اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 65 بعد تسجيل إصابة جديدة، بحسب بوابة الوسط الليبية.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم السبت، 56 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجة 55 عينة منها سلبية فيما تأكد إيجابية عينة واحدة.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات في ليبيا إلى 65 إصابة من بينها 34 حالة نشطة، فيما تعافي 28 مصاباً من الفيروس، وسجلت البلاد ثلاث وفيات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين بشير النجار، انطلاق المرحلة الأولى من المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس كورونا الأحد، في بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة بطرابلس، متوقعاً الانتهاء من المسح خلال خمسة أو سبعة أيام.