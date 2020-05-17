شكرا لقرائتكم خبر عن فحص منزلي جديدة لـ«كورونا» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس، إذناً باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص فيروس كورونا. ويخصّ الإذن أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف يمكن تحليلها بطرق مختلفة. ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها.

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