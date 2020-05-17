فلسطين تدين مهاجمة أمريكا للجنائية الدولية: تدخل سافر

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء السبت، التحذير الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية من السير في التحقيق بـ"جرائم" إسرائيل في الأراضي المحتلة، مؤكدا أنه مرفوض.



واعتبر عريقات في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الموقف الأمريكي يمثل "تدخلا سافرا في عمل المحكمة الدولية، ومرفوض".

وهاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد صلاحياتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مغازلة صريحة ومعتادة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال بومبيو، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة قضائية، بل كيان سياسي، وليس لها ولاية قضائية على إسرائيل لأنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية".

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وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا جددت تأكيدها، الشهر الجاري، أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة.

وقالت بنسودا في تغريدة على " تويتر" إن:" حملات التضليل لا تغير الحقائق المتعلقة بعمل مكتبي فيما يتعلق بحالة فلسطين".

وأضافت:" مكتبي ينفذ تفويضه فيما يتعلق بالوضع في فلسطين بأقصى قدر من الاحتراف والاستقلالية والموضوعة بما يتفق تماما مع نظام روما الأساسي".

ونهاية العام الماضي، رحبت السلطة الفلسطينية بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.