شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء إيطاليا: اتخذنا مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى اليوم السبت إن بلاده أقدمت على مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام ابتداء من الأسبوع الجارى مع تراجع عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 لأدنى مستوى له منذ التاسع من مارس أذار.

وقال كونتى فى مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الاجراءات التى اتخذتها روما لاستئناف معظم الأنشطة الاقتصادية ورفع القيود على تنقل الناس "نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائى قد يرتفع مرة أخرى". Advertisements ومع السماح للمتاجر بفتح أبوابها ابتداء من يوم الاثنين قال كونتى إنه سيتم السماح بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبى ابتداء من الثالث من يونيو حزيران دون أن يقضى من يدخلون إيطاليا فترة فى الحجر الصحي. وسيتم السماح باستئناف النشاط فى صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية فى 25 مايو أيار فى حين سيتم السماح بإعادة فتح المسارح ودور السينما ابتداء من 15 يونيو حزيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إيطاليا: اتخذنا مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.