الجيش الليبي يسقط 4 طائرات مسيرة تركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية بينها طائرتا تجسس في محيط العاصمة طرابلس، عقب إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية، وفق بيان صادر عنه، نشرته وسائل إعلام ليبية.



وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجبه المعنوي بالجيش الليبي إن "القوات المسلحة نفذت عملية نوعية على سيارة استطلاع حاولت التجسس على مشارف قاعدة الوطية منذ قليل".

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إلى ذلك، نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قصف منطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس.

وقالت القيادة العامة، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إن "هدف هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها المليشيات حديثاً بالتنسيق مع المخابرات التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبرراً للتدخل بحجة حماية المدنيين"، وفق نص البيان.

وأضافت "من جهة أخرى تهدف هذه السياسة إلى تأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات، وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا، بحسب البيان.