«لموظفي الدولة» .. مواعيد صرف رواتب العيد

وفقا لما جاء بجدول صرف رواتب العاملين بالدولة، بحسب كتاب دوري برقم 59 لسنة 2020 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك منع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بحسب صدى البلد .

فإنه بداية من يوم 18 من مايو الجاري، سيتم صرف رواتب الموظفين بوزارات " التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الاعمال العام، شئون مجلس النواب" بالاضافة للجهات التابعة من المصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والمديريات التابعة لتلك الوزارات.