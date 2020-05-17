إسقاط 4 طائرات تركية فى محيط طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية بينها طائرتى تجسس في محيط العاصمة طرابلس، وذلك بحسب خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنفيذها آى علميات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس، والتي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف، حسبما جاء فى بيان عاجل لها.

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وقالت القيادة العامة، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إن هدف هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها المليشيات مؤخرًا بالتنسيق مع المخابرات التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين، وفق نص البيان

وأضافت: من جهة أخرى تهدف هذه السياسة إلى تأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات، وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا، بحسب البيان