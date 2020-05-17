لجان "حزب الله" للتكافل الاجتماعي واصلت حملتها بصيدا لتأمين المستلزمات المعيشية

واصل الفرع الاجتماعي لـ"حزب الله" في منطقة صيدا، نشاطه ضمن حملة "إرادة وإيمان" من خلال لجان التكافل الاجتماعي في أحياء ​مدينة صيدا​ وبلدات منطقتها، الّتي تعمل خلال ​شهر رمضان​ المبارك لتأمين المستلزمات المعيشيّة والحياتيّة اليوميّة وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وقد بلغ حصاد الأسبوع الثالث من شهر رمضان لعمل تلك اللجان 178 مليون ليرة لبنانية، شملت أحياء تعمير ​عين الحلوة​ والفيلات والفوار الأعلى وعددًا من أحياء المدينة. كما توزّع عمل اللجان في بلدات عبرا، ​الغازية​، ​حارة صيدا​، ​كفرحتى​، عنقون، قناريت، اركي، عزة، ​رومين​، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، و​مخيم عين الحلوة​،؛ فيما تركّز عمل المطبخ اليومي في بلدات الغازية وبنعفول وعنقون وحارة صيدا وتعمير عين الحلوة.

أمّا حصيلة التقديمات الاجتماعية منذ بداية شهر رمضان حتّى تاريخ الخامس عشر من أيار، فقد بلغت 666 مليون ليرة لبنانية.

وشملت تلك التقديمات، ما يلي:

- 3728 حصة تموينيّة.

- 8866 حصّة غذائيّة (خضار ولحوم ودجاج وخبز).

- 13526 وجبة إفطار يوميّة ساخنة.

- التقديمات الماليّة النقديّة لـ1139 مستفيدًا.

- الألبسة لأكثر من 920 مستفيدًا.

- أدوية وخدمات صحيّة واستشفاء لـ277 مستفيدًا".

وجدّد الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا، توجيه الشكر إلى "أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار"، داعيًا إلى "المساهمة بكسوة العيد للأطفال الأيتام والفقراء مع إقتراب موعد حلول ​عيد الفطر​".