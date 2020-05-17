أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية، بأنّ "المدعوة "ح. ب" وهي في العقد الثالث من العمر ومن التابعية السورية، نُقلت إلى "مستشفى النبطية الحكومي الجامعي"، في حال خطرة نتيجة جرعة سامّة؛ إلّا أنّها ما لبثت أن فارقت الحياة"، منوّهًا إلى أنّ "السيدة تُقيم في حارة العين في بلدة عربصاليم".
ولفت إلى أنّ "القوى الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادثة، وأوقفت زوجها "ز. ي" وهو سوري الجنسية أيضًا، على ذمّة التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وفاة امرأة سورية نقلت إلى مستشفى النبطية نتيجة جرعة سامة وتوقيف زوجها على ذمة التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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