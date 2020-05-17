النشرة: وفاة امرأة سورية نقلت إلى مستشفى النبطية نتيجة جرعة سامة وتوقيف زوجها على ذمة التحقيق

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، بأنّ "المدعوة "ح. ب" وهي في العقد الثالث من العمر ومن التابعية السورية، نُقلت إلى "​مستشفى النبطية الحكومي​ الجامعي"، في حال خطرة نتيجة جرعة سامّة؛ إلّا أنّها ما لبثت أن فارقت الحياة"، منوّهًا إلى أنّ "السيدة تُقيم في حارة العين في بلدة ​عربصاليم​".

ولفت إلى أنّ "​القوى الأمنية​ فتحت تحقيقًا بالحادثة، وأوقفت زوجها "ز. ي" وهو سوري الجنسية أيضًا، على ذمّة التحقيق".